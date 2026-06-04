مواعيد مباريات النشامى في كأس العالم متاحة عبر تطبيق "سند"

ويخوض المنتخب الوطني منافسات المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، ضمن النسخة الأولى من كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخبا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويستهل النشامى مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب النمساوي فجر الأربعاء 17 حزيران 2026 عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت الأردن، على ملعب "ليفايز" في منطقة سان فرانسيسكو الأميركية.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام الجزائر فجر الثلاثاء 23 حزيران عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت الأردن، على الملعب ذاته في سان فرانسيسكو.
ويختتم النشامى منافسات دور المجموعات بمواجهة حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني فجر الأحد 28 حزيران عند الساعة الخامسة صباحا بتوقيت الأردن على ملعب "إيه تي آند تي" في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية.
وكانت الحكومة قررت تأخير بدء الدوام الرسمي للقطاع العام إلى الساعة العاشرة صباحا خلال أيام 17 و23 و28 حزيران، لتمكين المواطنين من متابعة مباريات المنتخب الوطني في مشاركته الأولى بتاريخ كأس العالم.
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