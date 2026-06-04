مواعيد مباريات النشامى في كأس العالم متاحة عبر تطبيق "سند"

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن إتاحة مواعيد مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" في نهائيات كأس العالم 2026 عبر تطبيق "سند"، في خطوة تتيح للمستخدمين متابعة جدول مباريات المنتخب خلال مشاركته التاريخية الأولى في المونديال.

اضافة اعلان



ويخوض المنتخب الوطني منافسات المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، ضمن النسخة الأولى من كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخبا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



ويستهل النشامى مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب النمساوي فجر الأربعاء 17 حزيران 2026 عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت الأردن، على ملعب "ليفايز" في منطقة سان فرانسيسكو الأميركية.



ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام الجزائر فجر الثلاثاء 23 حزيران عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت الأردن، على الملعب ذاته في سان فرانسيسكو.



ويختتم النشامى منافسات دور المجموعات بمواجهة حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني فجر الأحد 28 حزيران عند الساعة الخامسة صباحا بتوقيت الأردن على ملعب "إيه تي آند تي" في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية.