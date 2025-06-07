السبت 2025-06-07 06:49 م
 

مواقع مخصصة لبث مباراة الأردن والعراق الثلاثاء المقبل - تفاصيل

ل
أرشيفية
 
السبت، 07-06-2025 03:54 م

الوكيل الإخباري- بالتزامن مع الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، خصصت وزارة الشباب مساء يوم الثلاثاء المقبل مواقع لإقامة فعاليات عائلية متنوعة، يتخللها عرض مباراة الأردن والعراق ضمن تصفيات كأس العالم 2026، على شاشات عرض كبيرة لمشاهدتها وتشجيع المنتخب الوطني.

كما ستُقام احتفالات وطنية شعبية بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، في جميع محافظات المملكة.

اضافة اعلان


ويتضمن البرنامج الاحتفالي فعاليات وطنية متنوعة لجميع أفراد العائلة، من فقرات وألعاب للأطفال، ورسم على الوجوه، وشخصيات كرتونية، وهدايا، وأغاني وطنية، ومسابقات ثقافية، وأماكن لتقديم الطعام والشراب.


لمعرفة التفاصيل، تابعوا صفحات "احتفالات الأردن" على فيسبوك وإنستجرام، وتاليا مواقع الاحتفالات كما هو في الصور المرفقة .

 


Image1_620257155055679165606.jpg
Image2_620257155055679165606.jpg 

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية عجلون.. عيد الأضحى مشاهد تسامح وتكافل تحيي المودة

ل

أخبار محلية إربد.. وجهة مفضلة للزوار خلال عيد الأضحى المبارك

ا

أخبار محلية مركز صحي بيرين الشامل يقدم خدماته خلال أيام عيد الأضحى

ل

عربي ودولي الإليزيه: ماكرون سيزور غرينلاند بعد تهديد ترامب بضمها إلى الولايات المتحدة

ا

فلسطين أبو عبيدة يكشف مكان تواجد أسير إسرائيلي ويحذر من محاولة استعادته

ا

أخبار محلية المواقع السياحية في الطفيلة تشهد حركة سياحية نشطة

ا

عربي ودولي سوريا تعلن تفكيك مخيم الركبان على الحدود مع الأردن

ل

أخبار محلية الخيرية الهاشمية تؤكد استمرار نشاطاتها الإغاثية في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة