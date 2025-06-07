مواقع مخصصة لبث مباراة الأردن والعراق الثلاثاء المقبل - تفاصيل

كما ستُقام احتفالات وطنية شعبية بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، في جميع محافظات المملكة.
ويتضمن البرنامج الاحتفالي فعاليات وطنية متنوعة لجميع أفراد العائلة، من فقرات وألعاب للأطفال، ورسم على الوجوه، وشخصيات كرتونية، وهدايا، وأغاني وطنية، ومسابقات ثقافية، وأماكن لتقديم الطعام والشراب.
لمعرفة التفاصيل، تابعوا صفحات "احتفالات الأردن" على فيسبوك وإنستجرام، وتاليا مواقع الاحتفالات كما هو في الصور المرفقة .
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