مواقع مخصصة لبث مباراة الأردن والعراق الثلاثاء المقبل - تفاصيل

الوكيل الإخباري- بالتزامن مع الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، خصصت وزارة الشباب مساء يوم الثلاثاء المقبل مواقع لإقامة فعاليات عائلية متنوعة، يتخللها عرض مباراة الأردن والعراق ضمن تصفيات كأس العالم 2026، على شاشات عرض كبيرة لمشاهدتها وتشجيع المنتخب الوطني.



كما ستُقام احتفالات وطنية شعبية بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، في جميع محافظات المملكة.

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ويتضمن البرنامج الاحتفالي فعاليات وطنية متنوعة لجميع أفراد العائلة، من فقرات وألعاب للأطفال، ورسم على الوجوه، وشخصيات كرتونية، وهدايا، وأغاني وطنية، ومسابقات ثقافية، وأماكن لتقديم الطعام والشراب.



لمعرفة التفاصيل، تابعوا صفحات "احتفالات الأردن" على فيسبوك وإنستجرام، وتاليا مواقع الاحتفالات كما هو في الصور المرفقة .