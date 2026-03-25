الأربعاء 2026-03-25 07:45 م

"موانئ العقبة": توقع وصول باخرة متجهة للعراق الجمعة

ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية
الأربعاء، 25-03-2026 07:31 م

الوكيل الإخباري-   استقبلت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ طلب استقبال باخرة محملة بـ 80 ألف طن من السكر الترانزيت، متجهة إلى العراق، وذلك نتيجة إغلاق مضيق هرمز، ومن المتوقع وصول الباخرة إلى ميناء العقبة فجر يوم الجمعة الموافق 27 مارس.

وفي سياق متصل، يتوقع الميناء استقبال طلبات جديدة بشأن استيراد الحبوب (ذرة وصويا)، بعد زيارة عدد من التجار للميناء.


كما استقبل الميناء مؤخراً باخرة محملة بـ 12 ألف طن من الزيوت النباتية، وقد تم الانتهاء من عمليات تفريغها خلال الفترة الماضية نتيجة نفس الإغلاق في مضيق هرمز.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة