"موانئ العقبة": توقع وصول باخرة متجهة للعراق الجمعة

الوكيل الإخباري- استقبلت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ طلب استقبال باخرة محملة بـ 80 ألف طن من السكر الترانزيت، متجهة إلى العراق، وذلك نتيجة إغلاق مضيق هرمز، ومن المتوقع وصول الباخرة إلى ميناء العقبة فجر يوم الجمعة الموافق 27 مارس.

اضافة اعلان



وفي سياق متصل، يتوقع الميناء استقبال طلبات جديدة بشأن استيراد الحبوب (ذرة وصويا)، بعد زيارة عدد من التجار للميناء.