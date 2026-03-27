موسم مطري مبشر للقطاع الزراعي في الأردن مع ارتفاع مخزون السدود

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة إن معظم السدود في مناطق الجنوب امتلأت بالكامل، مضيفًا أن الموسم المطري سجل حتى اليوم الجمعة أكثر من 120% من المعدل السنوي العام.





وأضاف أن الوزارة تعاملت مع فيضان السدود عبر الاستفادة من هذه المياه وتخزينها في قناة الملك عبدالله وسد الكرامة، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع فيضانات عدد من السدود بإيجابية، من بينها سد التنور في الطفيلة، وسد الكرك، وسد اللجون، وسد الوحيدي في معان، وسد شيضم، إضافة إلى سد الملك طلال.



وأوضح سلامة أن الهطولات المطرية تباينت بين مناطق المملكة، حيث تركزت في المناطق الجنوبية التي تجاوزت فيها النسبة 100%، فيما لم تتجاوز بعض المناطق الشمالية هذه النسبة حتى الآن.



وأشار إلى وجود 650 حفيرة وسد صحراوي امتلأ معظمها بالمياه، مما سيسهم في تغذية المياه الجوفية، موضحًا أن الهطولات المطرية الأخيرة أسهمت بشكل ملحوظ في رفع مخزون السدود ومواقع الحصاد المائي.



وأكد أن الوزارة فعلت خطط الطوارئ خلال الحالة الجوية الأخيرة، ولم تُسجل أي مشاكل تُذكر، لافتًا إلى أن الموسم الحالي مبشر للقطاع الزراعي، معربًا عن أمله بارتفاع نسب التخزين في سدود الشمال خلال المنخفضات المقبلة.





