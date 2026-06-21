موسيقات القوات المسلحة تقدم عرضا أمام الجماهير المؤازرة للنشامى في سان فرانسيسكو

وشهد العرض حضوراً واسعاً من أبناء الجالية الأردنية ومشجعي المنتخب الوطني، الذين رفعوا الأعلام الأردنية ورددوا الأهازيج الوطنية، فيما قدمت الموسيقات العسكرية معزوفات وطنية وتراثية وعسكرية عكست الهوية الثقافية الأردنية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود القوات المسلحة الأردنية في دعم الفعاليات الوطنية وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتعزيز الحضور الأردني الثقافي والرياضي، إلى جانب مؤازرة المنتخب الوطني وترسيخ الروح الوطنية بين أبناء الجالية الأردنية والجماهير المساندة للنشامى، بما يعكس الدور الذي تضطلع به موسيقات القوات المسلحة في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الواجهة الحدودية الشمالية
-
جلسة لمجلس الوزراء بالزرقاء اليوم الأحد
-
الحكومة: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 محكومين فجر اليوم
-
البلقاء التطبيقية تعلن انتهاء التسجيل لامتحان التأهيل لغايات التجسير
-
"أنت قدها".. رسالة ثقة من جماهير النشامى إلى يزيد أبو ليلى قبل مواجهتي الجزائر والأرجنتين
-
الأردن يشارك في اجتماع لجنة البرامج التعليمية للطلبة الفلسطينيين
-
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا
-
بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر