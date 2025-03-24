موظفات مشروع "مكاني" ينتظرن صرف رواتبهن منذ 3 أشهر

02:16 م

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الوكيل الإخباري - اشتكت موظفات مشروع مكاني التابع لمنظمة اليونسيف بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية من تأخر صرف رواتبهم لمدة 3 أشهر. اضافة اعلان





وقالت الموظفات لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد العاملات في المشروع يبلغ 160 موظفة غالبيتهن هن المعيلات لعائلاتهن ولا مصدر رزق لهن سوى هذا المشروع.



وأضافت المشتكيات أن العاملات تلقين وعودا أكثر من مرة بصرف الرواتب المتأخرة بيد أنه لم يتم صرفها حتى اللحظة.

وناشدن بصرف الرواتب المتأخرة في ظل الالتزامات المالية عليهن خلال شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر.