موظفة تقتحم مكتب وزير السياحة وتغلقه على نفسها.. والأمن يتدخل

وأضاف المصدر أنه تم استدعاء كوادر الأمن العام للتعامل مع الحادثة، حيث جرى إخراج الموظفة وفق الأصول القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وإحالتها إلى الحاكم الإداري لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.
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