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موظفة تقتحم مكتب وزير السياحة وتغلقه على نفسها.. والأمن يتدخل

وزارة السياحة
وزارة السياحة
 
الإثنين، 22-06-2026 04:50 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   صرّح مصدر أمني بأن موظفة في وزارة السياحة أقدمت اليوم على الدخول إلى مكتب الوزير أثناء عدم وجوده، بعد أن قامت بالتهجم على موظفي المكتب، وأغلقت المكتب على نفسها ورفضت مغادرته رغم الطلبات المتكررة الموجهة إليها، وذلك على خلفية مطالبات تخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

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وأضاف المصدر أنه تم استدعاء كوادر الأمن العام للتعامل مع الحادثة، حيث جرى إخراج الموظفة وفق الأصول القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وإحالتها إلى الحاكم الإداري لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

 
 


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