موظفة تقتحم مكتب وزير السياحة وتغلقه على نفسها.. والأمن يتدخل

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - صرّح مصدر أمني بأن موظفة في وزارة السياحة أقدمت اليوم على الدخول إلى مكتب الوزير أثناء عدم وجوده، بعد أن قامت بالتهجم على موظفي المكتب، وأغلقت المكتب على نفسها ورفضت مغادرته رغم الطلبات المتكررة الموجهة إليها، وذلك على خلفية مطالبات تخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

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