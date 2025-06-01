موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)

الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد، وانهاء خدمات اخرين.



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