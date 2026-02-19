الخميس 2026-02-19 10:18 م

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

رئاسة الوزراء.
رئاسة الوزراء
 
الخميس، 19-02-2026 09:44 م

الوكيل الإخباري-    صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد، وإنهاء خدمات آخرين.

وتاليا الاسماء:

اضافة اعلان

 

 


Image1_2202619214151536885906.jpg
Image2_2202619214151536885906.jpg
Image3_2202619214151536885906.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

فلسطين مجلس السلام يقر حزمة تبرعات لغزة بأكثر من 7 مليار دولار

ازمة سير

أخبار محلية تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

ت

فلسطين الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من"تطهير عرقي"

المتحدثون: نمضي خلف الملك وولي العهد بثق والولاء للوطن عقيدة راسخة

أخبار محلية العيسوي: الأردن يدخل مرحلة تمكين شاملة بقيادة ملكية توازن بين الثبات والتجديد

ز

فلسطين 60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في "الأقصى"

و

طب وصحة روسيا تبدأ باستخدام دواء جديد لعلاج سرطان الجلد

و

عربي ودولي مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في السودان



 






الأكثر مشاهدة