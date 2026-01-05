الإثنين 2026-01-05 07:51 م

موظف سابق في وزارة الصحة يواجه تهمة اختلاس 129 ألف دينار

الإثنين، 05-01-2026 06:43 م
الوكيل الإخباري-   قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف سابق لدى وزارة الصحة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية الاختلاس.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، قام هذا الموظف باختلاس مبلغ 129 ألف دينار على فترات أثناء عمله في أحد المراكز الصحيّة التابعة للوزارة.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق.
 
 


