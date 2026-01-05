موظف سابق في وزارة الصحة يواجه تهمة اختلاس 129 ألف دينار

وفي التفاصيل، قام هذا الموظف باختلاس مبلغ 129 ألف دينار على فترات أثناء عمله في أحد المراكز الصحيّة التابعة للوزارة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق.
