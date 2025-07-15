موعد إعلان نتائج امتحان الشامل

09:23 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الجهة المشرفة على امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، أن نتائج الدورة الربيعية 2025 ستُعلن الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا. اضافة اعلان





وسيتمكن الطلبة من الاطلاع على نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لامتحان الشامل فور تفعيل روابط النتائج في الموعد المحدد.



ويعد امتحان الشامل من المحطات التعليمية الهامة في مسيرة طلبة كليات المجتمع، حيث يُؤهل الناجحين للحصول على شهادة الدبلوم المتوسط في تخصصاتهم المختلفة.