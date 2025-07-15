الثلاثاء 2025-07-15 12:06 م
 

موعد إعلان نتائج امتحان الشامل

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 09:23 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الجهة المشرفة على امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، أن نتائج الدورة الربيعية 2025 ستُعلن الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.اضافة اعلان


وسيتمكن الطلبة من الاطلاع على نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لامتحان الشامل فور تفعيل روابط النتائج في الموعد المحدد.

ويعد امتحان الشامل من المحطات التعليمية الهامة في مسيرة طلبة كليات المجتمع، حيث يُؤهل الناجحين للحصول على شهادة الدبلوم المتوسط في تخصصاتهم المختلفة.
 
 
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