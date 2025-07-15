موعد إعلان نتائج امتحان الشامل

وسيتمكن الطلبة من الاطلاع على نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لامتحان الشامل فور تفعيل روابط النتائج في الموعد المحدد.
ويعد امتحان الشامل من المحطات التعليمية الهامة في مسيرة طلبة كليات المجتمع، حيث يُؤهل الناجحين للحصول على شهادة الدبلوم المتوسط في تخصصاتهم المختلفة.
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