موعد استقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية لامتحان التوجيهي - رابط
الجمعة، 23-08-2024
08:57 م
https://www.alwakeelnews.com/story/700583
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الوكيل الإخباري-
أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، أن الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، ستعقد في نهاية كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
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ورجح شحادة أن تبدأ الوزارة باستقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية "التوجيهي" منتصف تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وبين شحادة في تصريح صحفي أن الوزارة ستستقبل طلبات الاشتراك للطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح، بالإضافة إلى الطلبة الراغبين في رفع المعدل إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo).