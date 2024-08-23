موعد استقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية لامتحان التوجيهي - رابط

الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، أن الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، ستعقد في نهاية كانون الاول (ديسمبر) المقبل.

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ورجح شحادة أن تبدأ الوزارة باستقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية "التوجيهي" منتصف تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.