موعد بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل

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الوكيل الإخباري- أعلن الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، عن استكمال كافة الإجراءات لبدء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2025 للامتحان الشامل، والتي ستجري خلال الفترة من 12/2/2025 ولغاية 19/2/2025، وفقاً للبرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية. اضافة اعلان





وسيَتقدَّم لهذه الامتحانات (6916) طالباً وطالبة، من (53) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطةً تُشرف عليها الجامعة.



ومن المتوقع أن يتقدم (5197) طالباً وطالبة للورقة الأولى يوم الأربعاء الموافق 12/2/2025، و(5073)طالباً وطالبة للورقة الثانية يوم السبت الموافق 15/2/2025، و(6296) طالباً وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 18/2 و19/2/2025، حيثُ إنَّ امتحانَ الورقةِ الثالثةِ سيستمرُّ لمدة يومين في بعض مراكز الامتحان، كما هو مُعلن.



وأضاف العجلوني أنَّ الطلبة سيتقدَّمون للامتحانات في هذه الدورة وفقاً لـ (111)برنامجاً دراسياً، وأنَّ الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل. وقد تمَّ اعتماد (18) قاعةً للامتحان النظري موزَّعةً على (14) مركزاً للامتحانات النظرية، منتشرةً في جميع محافظات المملكة، ويُشرف على هذه الامتحانات قرابة (550) موظفاً من العاملين في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية.



هذا، وقد فرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة، ومعالجة نتائجها، وتدقيقها، ومطابقتها، وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب. وكانت هذه الامتحانات قد انعقدت خلال الفترة من 11/12 ولغاية 23/12/2024، وتقدَّم إليها (4257) طالباً وطالبة.