موعد بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل

ومن المتوقع أن يتقدم (5549) خمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وأربعون طالباً وطالبة للورقة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2025/6/17م، و (5623) خمسة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون طالبا وطالبة للورقة الثانية يوم السبت الموافق 2025/6/21م، و (6519) ستة آلاف وخمسمائة وتسعة عشر طالباً وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 6/24 و 2025/6/25م حيث إن امتحان الورقة الثالثة سيستمر لمدة يومين في بعض مراكز الامتحان، وكما هو معلن.
وأضاف العجلوني بأن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ (23) ثلاثة وعشرين برنامجا دراسيا في (107) مئة وسبعة تخصصات أكاديمية، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد (19) تسعة عشر قاعة للامتحان النظري موزعة على (15) خمسة عشر مركزاً للامتحانات النظرية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات قرابة (600) ستمائة موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.
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