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موعد بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الأربعاء، 11-06-2025 12:07 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) عن استكمال كافة الإجراءات لبدء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الربيعية 2025 للامتحان الشامل، والتي ستعقد خلال الفترة من 2025/6/17م ولغاية 2025/6/25م، وفقاً للبرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية، حيث سيتقدم لهذه الامتحانات (7075) سبعة آلاف وخمسة وسبعون طالباً وطالبة، من (51) إحدى وخمسين كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يتقدم (5549) خمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وأربعون طالباً وطالبة للورقة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2025/6/17م، و (5623) خمسة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون طالبا وطالبة للورقة الثانية يوم السبت الموافق 2025/6/21م، و (6519) ستة آلاف وخمسمائة وتسعة عشر طالباً وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 6/24 و 2025/6/25م حيث إن امتحان الورقة الثالثة سيستمر لمدة يومين في بعض مراكز الامتحان، وكما هو معلن.

وأضاف العجلوني بأن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ (23) ثلاثة وعشرين برنامجا دراسيا في (107) مئة وسبعة تخصصات أكاديمية، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد (19) تسعة عشر قاعة للامتحان النظري موزعة على (15) خمسة عشر مركزاً للامتحانات النظرية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات قرابة (600) ستمائة موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.
 
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