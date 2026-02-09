الإثنين 2026-02-09 09:55 م

موعد بدء تقديم طلبات البكالوريوس للناجحين في الامتحان التكميلي

إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الإثنين، 09-02-2026 09:03 م
قال مستشار وزير التعليم العالي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الاثنين، إنّ تقديم طلبات مرحلة البكالوريوس للناجحين في نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة سيبدأ الثلاثاء لمدة 4 أيام.


وأضاف الخطيب،  أن تقديم طلبات مرحلة الدبلوم المتوسط سيبدأ الأربعاء ويستمر أيضا لمدة 4 أيام.

وأشار إلى أن تقديم طلبات مرحلتي البكالوريس والدبلوم المتوسط سيكون "إلكترونيا" من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، كما أن دفع رسوم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم".
 
 


