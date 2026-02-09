موعد بدء تقديم طلبات البكالوريوس للناجحين في الامتحان التكميلي

وأضاف الخطيب، أن تقديم طلبات مرحلة الدبلوم المتوسط سيبدأ الأربعاء ويستمر أيضا لمدة 4 أيام.
وأشار إلى أن تقديم طلبات مرحلتي البكالوريس والدبلوم المتوسط سيكون "إلكترونيا" من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، كما أن دفع رسوم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم".
