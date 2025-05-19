موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان

وبيّنت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أنها ستقوم بصرف الرواتب التقاعدية قبل الموعد المعتاد في 24 من كل شهر بيومين كونه يصادف يوم السبت.
وأشارت المؤسسة إلى أن مجلس إدارتها قرر مطلع شهر أيار الحالي تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية الممنوحة للمتقاعدين عن شهر أيار دون ترتيب أيّة فوائد إضافية، وذلك بهدف التسهيل على المتقاعدين والتخفيف من التزاماتهم المالية مع قرب مناسبة عيد الأضحى المبارك.
وفي السياق ذاته، بيّنت المؤسسة أن الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان ستُصرف شهرياً بالتساوي على رواتب التقاعد والاعتلال بغض النظر عن مقدار الراتب، وسيستفيد منها 233 ألفاً و698 متقاعداً اعتباراً من راتب شهر أيار الحالي.
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