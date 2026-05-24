موفد الرئيس المصري يقدم التهاني بعيد استقلال المملكة

وأكد الشريف، خلال استقبال السفير أمجد العضايلة له بمقر السفارة الأردنية بالقاهرة، اعتزاز جمهورية مصر العربية بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمعها بالمملكة، معربا عن خالص التهاني للأردن، قيادة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية والتمنيات بدوام مسيرة التقدم والازدهار التي حملت الإنجازات والرفعة في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
من جهته، أعرب السفير العضايلة، بحضور أعضاء السفارة، عن تقدير الأردن وقيادته لهذه البادرة والتهنئة الكريمة من الرئيس المصري وما تعكسه من علاقات وثيقة ومتميزة تجمع الأردن ومصر، مشيرا إلى أن توجيهات وحرص القيادتين السياسيتين في البلدين دفعت العلاقات إلى ما هي عليه اليوم، ونحو مستقبل أفضل وتطلعات مشتركة للبناء على قاعدة متينة والسعي لتحقيق مستويات متميزة من العلاقات في مختلف المجالات.
ويشهد شهر أيار الحالي مرور الذكرى الثمانين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، التي تعد أنموذجا للعلاقات الناجحة والمستدامة والأقدم والأكثر تميزا بين دول المنطقة.
