موقع إلكتروني مُحدّث لتقديم طلبات القبول الموحد

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء تحديث بيانات موقعها الإلكتروني استعداداً لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025 التي ستبدأ صباح يوم غد الأربعاء وتستمر لمدة أسبوع.



وأشارت لتحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني بقسميه (مرحلة البكالوريوس، ومرحلة الدبلوم المتوسط).



وبينت أن التخصصات المطروحة للقبول في العام الجامعي القادم من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس عددها (572) تخصصاً في تسع جامعات حكومية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، و طلب القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط، وعددها (169) تخصصاً في كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، إضافةً إلى طلب آخر للقبول الموحد في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية وعددها (14) تخصصاً، حيث يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ورسومها الجامعية.