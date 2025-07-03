موقف بطولي لشرطي اردني ينقذ حياة مواطن

وفي تفاصيل الحادثة، قال الرقيب الشرمان في حديثه لإذاعة الأمن العام بأنه أثناء وجوده في المنطقة وفي إجازة رسمية، لاحظ شخصاً في حالة من الاضطراب النفسي الشديد يهدد بإلقاء نفسه من مكان مرتفع، معرضاً حياته لخطر وشيك.
وأضاف أنه وعلى الفور بادر إلى التعامل مع الموقف بحرفية عالية وهدوء، حيث بدأ بالحديث مع الشخص وبناء جسر من الثقة معه، مستخدماً الحوار الإنساني الهادف لفهم دوافعه وامتصاص حالة التوتر التي يمر بها.
وبعد جهود متواصلة ، نجح الرقيب الشرمان في إقناع الشخص بالعدول، وتمكن من تأمين سلامته وإنزاله من المكان الخطر.
ويأتي هذا الموقف الشجاع ليؤكد من جديد على الرسالة الإنسانية التي يحملها منتسبو مديرية الأمن العام، والتي لا تقتصر على إنفاذ القانون فحسب، بل تمتد لتشمل حماية الأرواح وتقديم العون لكل من يحتاجه، تجسيداً حقيقياً لواجبهم في خدمة المواطنين وحماية المجتمع.
هذا وختم الشرمان حديثه بتواضع قائلاً: "نحن لا نؤدي واجباً أمنياً فقط، بل إنسانياً أيضاً... فالحياة أغلى من أن نخسرها بلحظة ضعف."
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