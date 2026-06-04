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مونديال المليارات .. مكافآت قياسية تنتظر "النشامى" في حال تجاوز دور المجموعات في كأس العالم 2026

مونديال المليارات .. مكافآت قياسية تنتظر "النشامى" في حال تجاوز دور المجموعات في كأس العالم 2026
مونديال المليارات .. مكافآت قياسية تنتظر "النشامى" في حال تجاوز دور المجموعات في كأس العالم 2026
 
الخميس، 04-06-2026 10:11 ص
الوكيل الإخباري- تنطلق منافسات كأس العالم 2026 في 11 حزيران المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وبنظام موسع يشهد إقامة 104 مباريات بدلاً من 64 مباراة.اضافة اعلان


وتحظى النسخة المقبلة من المونديال بحزمة مالية غير مسبوقة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ ارتفع إجمالي الجوائز المالية إلى 871 مليون دولار، في خطوة تعكس العوائد التجارية الضخمة المتوقعة من البطولة.

وبالنسبة للمنتخب الوطني "النشامى"، فإن مجرد تجاوز دور المجموعات في حال التأهل إلى الدور التالي سيعني ضمان مكافأة مالية كبيرة، حيث يحصل المنتخب الذي يبلغ دور الـ16 ويودّع البطولة على 15 مليون دولار، إضافة إلى 10 ملايين دولار مكافأة التأهل إلى النهائيات، فضلاً عن 2.5 مليون دولار مخصصة للتحضيرات، إلى جانب دعم السفر والخدمات اللوجستية.

وبذلك يكون إجمالي ما يمكن أن يضمنه المنتخب الأردني في حال التأهل إلى دور الـ16 وعدم الاستمرار في الأدوار التالية نحو 27.5 مليون دولار على الأقل، حتى دون احتساب أي مكافآت إضافية مرتبطة بالنتائج.

كما سيحصل المنتخب الأردني في جميع الأحوال، حتى في حال الخروج من دور المجموعات، على ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار، تشمل مكافأة المشاركة وبرامج الإعداد.

وتتدرج الجوائز المالية في البطولة لتصل إلى 50 مليون دولار للبطل، و33 مليوناً للوصيف، و29 مليوناً لصاحب المركز الثالث، و27 مليوناً للرابع، ما يعكس الارتفاع الكبير في قيمة المكافآت مقارنة بالنسخ السابقة.

وتأتي هذه الأرقام القياسية في ظل توقعات بأن تحقق بطولة كأس العالم 2026 عوائد تتجاوز 13 مليار دولار، ما يجعلها النسخة الأكثر ربحية في تاريخ كرة القدم.
 
 


gnews

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