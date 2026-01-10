مياهنا: تحديد سبب تغير نوعية المياه في الشميساني يستغرق أسابيع

الوكيل الإخباري- أكّد الناطق الرسمي باسم شركة مياه الأردن "مياهنا"، إبراهيم قبيلات، أن الشركة لم تتمكن حتى الآن من تحديد سبب تغير نوعية المياه في منطقة الشميساني بالعاصمة عمّان، مشيرا إلى أن تحديد السبب يتطلب أسابيع من الفحوصات الدقيقة.

وأوضح قبيلات أن الفرق الفنية التابعة للشركة قامت بتركيب نقاط مراقبة في المنطقة لضمان فحص المياه بشكل دقيق، لافتًا إلى أن الإجراءات تشمل إجراء الفحوص المخبرية والميدانية، بهدف تحديد السبب الحقيقي وراء التغير الحاصل في نوعية المياه.