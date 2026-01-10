مياهنا: تحديد سبب تغير نوعية المياه في الشميساني يستغرق أسابيع

وأوضح قبيلات أن الفرق الفنية التابعة للشركة قامت بتركيب نقاط مراقبة في المنطقة لضمان فحص المياه بشكل دقيق، لافتًا إلى أن الإجراءات تشمل إجراء الفحوص المخبرية والميدانية، بهدف تحديد السبب الحقيقي وراء التغير الحاصل في نوعية المياه.
وأوضح قبيلات أن الشركة عملت على تعزيز خدمات المياه في الشميساني من خلال التعاقد مع مقاول يمتلك 60 صهريجًا لتزويد المنطقة بالمياه، بالإضافة إلى 25 صهريجًا آخر من أسطول الشركة، مبينا أن حجم المياه الموزّع في المنطقة يبلغ نحو 4 مترات مكعبة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025
-
الجيش يحبط تهريب مواد مخدّرة بوساطة طائرة مسيّرة
-
الصفدي يشارك الأحد بالملتقى الدبلوماسي الثامن بالبحرين
-
وزير العمل يشارك بندوة في إربد
-
محاضرة في إربد الأهلية حول الصحة البيئية
-
"مياه اليرموك" تطبق آلية الملصق الإشعاري
-
اتفاقية تعاون بين "جدارا" وجامعة قاصدي مرباح الجزائرية
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1282 حادثًا