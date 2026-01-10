السبت 2026-01-10 10:15 م

مياهنا: تحديد سبب تغير نوعية المياه في الشميساني يستغرق أسابيع

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة
تعبيرية
 
السبت، 10-01-2026 08:41 م

الوكيل الإخباري-   أكّد الناطق الرسمي باسم شركة مياه الأردن "مياهنا"، إبراهيم قبيلات، أن الشركة لم تتمكن حتى الآن من تحديد سبب تغير نوعية المياه في منطقة الشميساني بالعاصمة عمّان، مشيرا إلى أن تحديد السبب يتطلب أسابيع من الفحوصات الدقيقة.

اضافة اعلان


وأوضح قبيلات أن الفرق الفنية التابعة للشركة قامت بتركيب نقاط مراقبة في المنطقة لضمان فحص المياه بشكل دقيق، لافتًا إلى أن الإجراءات تشمل إجراء الفحوص المخبرية والميدانية، بهدف تحديد السبب الحقيقي وراء التغير الحاصل في نوعية المياه.


وأوضح قبيلات أن الشركة عملت على تعزيز خدمات المياه في الشميساني من خلال التعاقد مع مقاول يمتلك 60 صهريجًا لتزويد المنطقة بالمياه، بالإضافة إلى 25 صهريجًا آخر من أسطول الشركة، مبينا أن حجم المياه الموزّع في المنطقة يبلغ نحو 4 مترات مكعبة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية التلفزيون الأردني يبث مقابلة خاصَّة مع رئيس الوزراء

الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025

أخبار محلية الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب مواد مخدّرة بوساطة طائرة مسيّرة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك الأحد بالملتقى الدبلوماسي الثامن بالبحرين

الدكتور خالد البكار

أخبار محلية وزير العمل يشارك بندوة في إربد

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

أخبار محلية مياهنا: تحديد سبب تغير نوعية المياه في الشميساني يستغرق أسابيع

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق غزة

عربي ودولي مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق غزة

محاضرة في إربد الأهلية حول الصحة البيئية

أخبار محلية محاضرة في إربد الأهلية حول الصحة البيئية



 






الأكثر مشاهدة