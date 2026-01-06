مياهنا: عدم تسجيل أي حالات ضرر للسكان جراء تغير نوعية المياه في الشميساني

وأوضح قبيلات أنه تم وقف ضخ المياه عن منطقة الشميساني كإجراء احترازي ووقائي، وذلك للسيطرة بشكل كامل على التغير في نوعية المياه في المنطقة وتحديد أسبابه.
وأضاف قبيلات
وبيّن قبيلات أن الفرق الفنية للشركة قامت بتركيب نقاط مراقبة في المنطقة لتحديد أسباب التغير في نوعية المياه بشكل دقيق، سواء عبر الفحوص المخبرية أو العمليات الميدانية.
وأوضح أن المنطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، مما يستدعي وقتًا وجهدًا أكبر لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا التغير.
وأشار إلى أن العينات التي تم أخذها من المياه في منطقة الشميساني أظهرت عدم مطابقتها للمواصفات الأردنية.
كما أفادت الشركة في بيانها مساء الاثنين، أنه تم تنفيذ مسح شامل للمنطقة محل الشكوى، وعزل المنطقة وفصل عدد من الوصلات المنزلية. وأكدت الشركة أن جميع الإجراءات التصويبية تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
