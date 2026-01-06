مياهنا: عدم تسجيل أي حالات ضرر للسكان جراء تغير نوعية المياه في الشميساني

الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم شركة مياه الأردن "مياهنا"، إبراهيم قبيلات، الثلاثاء، أن الشركة لم تسجل أي حالة ضرر للمواطنين جراء التغيير في نوعية المياه في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان.

وأوضح قبيلات أنه تم وقف ضخ المياه عن منطقة الشميساني كإجراء احترازي ووقائي، وذلك للسيطرة بشكل كامل على التغير في نوعية المياه في المنطقة وتحديد أسبابه.



وأضاف قبيلات أن فرق الشركة قامت بتفريغ خزانات المياه وإعادة تعبئتها بواسطة صهاريج الشركة بعد تعقيمها.

كما أشار قبيلات إلى تخصيص 25 صهريج مياه لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة وقف ضخ المياه عن المنطقة، لحين تحديد الأسباب الرئيسية للتغير في نوعية المياه.



وبيّن قبيلات أن الفرق الفنية للشركة قامت بتركيب نقاط مراقبة في المنطقة لتحديد أسباب التغير في نوعية المياه بشكل دقيق، سواء عبر الفحوص المخبرية أو العمليات الميدانية.



وأوضح أن المنطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، مما يستدعي وقتًا وجهدًا أكبر لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا التغير.



وأشار إلى أن العينات التي تم أخذها من المياه في منطقة الشميساني أظهرت عدم مطابقتها للمواصفات الأردنية.