الإثنين 2026-01-05 09:31 م

"مياهنا": نتعامل مع تغير بنوعية المياه بالشميساني

أرشيفية
الإثنين، 05-01-2026 08:53 م

الوكيل الإخباري- تتعامل كوادر شركة مياه الأردن"مياهنا" مع تغير في نوعية المياه في المنطقة الواقعة خلف سيفوي الشميساني بعمان.

وتنفذ فرق الشركة بحسب بيان مساء اليوم الاثنين، مسحا لمنطقة الشكوى، حيث جرى عزل المنطقة وفصل عدد من الوصلات المنزلية، مؤكدة ان جميع الإجراءات التصويبية تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 
 


