الإثنين 2025-12-29 10:52 م

مياه الأمطار تدهم عدد من البيوت.. والدفاع المدني يعمل على شفطها

أرشيفية
الإثنين، 29-12-2025 10:08 م

الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الأمن العام أنّ فرق الدفاع المدني تعاملت خلال تأثيرات المنخفض الجوي السائد، مع عدد من حالات محاصرة مركبات وأشخاص في عدة مناطق من محافظات المملكة، نتيجة جريان السيول وارتفاع منسوب مياه الأمطار، إضافة إلى التعامل مع العديد من بلاغات شفط المياه من داخل المنازل والطرقات العامة.

وبيّنت المديرية أنّ كوادرها المختصة انقذت المحاصرين، سواء داخل مركباتهم أو أثناء سيرهم على الطرقات، وتأمينهم إلى أماكن آمنة دون تسجيل أي إصابات تُذكر ولله الحمد، كما تعاملت الفرق مع حالات تجمع مياه الأمطار باستخدام مضخات الشفط المخصصة، داخل المنازل وطوابق التسوية، وكذلك في الشوارع العامة التي شهدت إعاقة لحركة السير بسبب اختلاط المياه بالحجارة والأتربة وتشكّل الطين.


وأشارت مديرية الأمن العام إلى أنّ الطواقم الميدانية كانت على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد منذ بدء المنخفض الجوي، وبذلت جهوداً كبيرة ومتواصلة، حيث استجابت لجميع البلاغات الواردة عبر غرفة العمليات والسيطرة (911) وعلى مدار الساعة، بكل مهنية ومسؤولية.


كما جدّدت المديرية تأكيدها على ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بمختلف أنواعها، ووجوب توفير التهوية المناسبة داخل المنازل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، تجنباً لحوادث الاختناق أو الحرائق.


وختمت مديرية الأمن العام بالتأكيد على أهمية الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في جميع أنحاء المملكة عند الحاجة للمساعدة أو الإبلاغ عن أي طارئ.

 
 


