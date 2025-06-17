مياه العقبة تؤكد التزامها بدعم قطاع التعليم تحت شعار شراكة لأجل التقدم

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام شركة مياه العقبة المهندس وائل الدويري، التزام الشركة بدعم قطاع التعليم في محافظة العقبة، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، الذين يمثلون عماد المستقبل وأمل الوطن في تحقيق التنمية والتقدم.

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وأضاف المهندس الدويري خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مدير عام التربية والتعليم في العقبة، الدكتور عبدالوهاب الحجاج، أن الشركة تعمل وفق شعار "شراكة لأجل التقدم"، من خلال تعزيز التوعية والتثقيف، ما يرسخ دورها كشريك فاعل في التنمية المستدامة وحماية الموارد المائية.