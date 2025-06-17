مياه العقبة تؤكد التزامها بدعم قطاع التعليم تحت شعار شراكة لأجل التقدم

وأضاف المهندس الدويري خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مدير عام التربية والتعليم في العقبة، الدكتور عبدالوهاب الحجاج، أن الشركة تعمل وفق شعار "شراكة لأجل التقدم"، من خلال تعزيز التوعية والتثقيف، ما يرسخ دورها كشريك فاعل في التنمية المستدامة وحماية الموارد المائية.
من جهته، ثمن الحجاج الدعم المتواصل الذي تقدمه الشركة لقطاع التربية والتعليم في المحافظة، وخصوصًا مساهمتها الفاعلة بإنشاء منصة مسرح في ساحة مدرسة العاشرة الثانوية المختلطة، والتي تهدف إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية في المدرسة وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلبة.
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