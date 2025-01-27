مياه العقبة تبدأ تشغيل محطة توليد الطاقة باستخدام الغاز الحيوي

11:51 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه العقبة عن بدء تشغيل محطة توليد الطاقة باستخدام الغاز الحيوي في محطة التنقية شمال العقبة، في خطوة تعكس التزام الشركة بالابتكار والاستدامة. اضافة اعلان





ويُعد هذا المشروع من الإنجازات الريادية على مستوى المملكة، ويهدف إلى تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق كفاءة بيئية واقتصادية للمحافظة على موارد البيئة سليمة معافاة .



وقال مدير عام الشركة المهندس مفيد اللوزي، إن " تشغيل محطة توليد الطاقة باستخدام الغاز الحيوي يُعد إنجازًا رياديًا يعزز مكانة الشركة كشركة سبّاقة في اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة.



ولفت إلى أن الشركة هي أول من يطبق هذا النموذج المتكامل للطاقة المتجددة في العقبة، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية نحو تحقيق الاعتماد الذاتي للطاقة في محطة التنقية الخاصة بنا، وتخفيف الضغط على الشبكات التقليدية، ما يسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية.



وأضاف أن المشروع يُبرز التزام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الجهود الوطنية لمكافحة التغير المناخي، كما يسمح بإعادة استخدام النفايات العضوية (الحمأة) بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.



يشار إلى أن شركة مياه العقبة قامت ببناء مرافق جديدة لزيادة قدرة معالجة مياه الصرف الصحي من 12 ألف متر مكعب إلى 40 ألفا في اليوم، ما سيمكن المحطة من تحسين جودة مياه الصرف الصحي حيث أن المرافق الجديدة في محطة التنقية تعتمد في تشغيلها على البدائل الخضراء، مثل الطاقة الشمسية والغاز الحيوي المنتج من خلال عملية معالجة مياه الصرف الصحي، لدعم استدامة المحطة.





