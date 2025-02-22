مياه العقبة تلتزم بالحد من استهلاك الطاقة لتعزيز الاستدامة البيئية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه العقبة عن سياسة الطاقة التي تتبعها لغايات الحد من استهلاك الطاقة من خلال تنفيذ نظام فعال لإدارة الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية لعملياتها على المدى الطويل .

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وقال مدير عام الشركة المهندس مفيد اللوزي إن الشركة تلتزم باعتبار معيار أداء الطاقة معيارا أساسيا في تقييم وتصميم وتعديل منشآت المياه وشراء المعدات المتوافقة مع هذا المعيار وضمان توفير الموارد اللازمة والتقنيات المتاحة لغاية الوصول الى رفع كفاءة الطاقة انسجاما مع المعايير الوطنية والعالمية .