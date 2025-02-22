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مياه العقبة تلتزم بالحد من استهلاك الطاقة لتعزيز الاستدامة البيئية

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أرشيفية
السبت، 22-02-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة مياه العقبة عن سياسة الطاقة التي تتبعها لغايات الحد من استهلاك الطاقة من خلال تنفيذ نظام فعال لإدارة الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية لعملياتها على المدى الطويل .

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وقال مدير عام الشركة المهندس مفيد اللوزي إن الشركة تلتزم باعتبار معيار أداء الطاقة معيارا أساسيا في تقييم وتصميم وتعديل منشآت المياه وشراء المعدات المتوافقة مع هذا المعيار وضمان توفير الموارد اللازمة والتقنيات المتاحة لغاية الوصول الى رفع كفاءة الطاقة انسجاما مع المعايير الوطنية والعالمية .


وأكد اللوزي سعي الشركة الحثيث لضمان التحسين المستمر في استخدام الطاقة من خلال المراقبة المستمرة للمعدات المستهلكة لها وتوثيق المعلومات من خلال استخدام تكنولوجيا أنظمة الرقابة عن بعد، مشيرا الى ان الوعي بقضايا الطاقة لدى موظفي الشركة يأتي من خلال الفهم والالتزام بسياسات الطاقة و إدارتها وفق مسؤوليتهم المحددة في جميع العمليات .

 
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أخبار محلية مياه العقبة تلتزم بالحد من استهلاك الطاقة لتعزيز الاستدامة البيئية



 




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