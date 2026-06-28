مياه العقبة : جولات ميدانية لمتابعة جاهزية التزويد في محافظات الجنوب

الوكيل الإخباري- في إطار الجهود الحكومية وخطط قطاع المياه لمتابعة سير عمليات التزويد المائي، قام مدير عام شركة مياه العقبة المهندس وائل الدويري، يرافقه عدد من المعنيين، بجولات ميدانية في محافظات العقبة والكرك ومعان والطفيلة، لمتابعة جاهزية مرافق المياه في مناطق عمل الشركة.



وأجرى الدويري زيارة تفقدية لعدد من المنشآت الحيوية في مدينة العقبة، وذلك ضمن خطة الشركة الرامية إلى رفع الجاهزية التشغيلية وتعزيز استدامة التزويد المائي، خاصة مع ازدياد الطلب خلال فصل الصيف.



وشملت الجولة زيارة الخزان التجميعي الرئيسي (الخزان الجنوبي)، حيث اطّلع على الواقع التشغيلي وآليات إدارة المياه ومتابعة كميات التزويد، بما يضمن المحافظة على استقرار المنظومة واستمرارية الخدمة.



كما تفقد الخزان الشمالي الجديد، الذي نُفذ مؤخراً بسعة 16 ألف متر مكعب، واطّلع على سير إجراءات استكمال المشروع، حيث تم ربطه فعلياً على شبكة التزويد بانتظار استكمال الموافقات الرسمية وإجازة الاستخدام، تمهيداً لتعزيز كفاءة التزويد ورفع السعات التخزينية وزيادة مرونة منظومة المياه في مدينة العقبة.



وتضمنت الجولة الاطلاع على مرافق الخزانات ومراحل حقن وتعقيم المياه ولوحات التحكم الكهربائية، إضافة إلى متابعة الإجراءات الفنية والتشغيلية المتبعة لضمان سلامة ومأمونية مياه الشرب واستمرارية عمل المنظومة بكفاءة عالية.



كما تابع مشروع ربط البئر الجديد في القويرة على شبكة المياه، والذي من المتوقع أن يسهم في زيادة كميات المياه المزودة وتحسين معدلات التزويد والتخفيف من الأعباء على المواطنين.



وأكد الدويري أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية الفنية والتشغيلية، والاستمرار في تنفيذ برامج الصيانة الوقائية، ومتابعة أعمال التشغيل وفق أفضل الممارسات، بما يضمن تقديم خدمة مائية مستقرة وآمنة للمواطنين.



وشملت الجولات محافظة الكرك، حيث تفقد محطة اللجون وخزان شيحان ومحطة تحلية غور الصافي – غور المزرعة، وجرى الاطلاع على الواقع التشغيلي لهذه المرافق الحيوية والتأكيد على رفع جاهزيتها وتعزيز كفاءة منظومة التزويد، إلى جانب توجيه الكوادر بمواصلة الجهود الرامية إلى خفض الفاقد المائي ورفع كفاءة الشبكات والتحصيل.



وفي محافظة معان، اطّلع الدويري على الاستعدادات الخاصة بخطة إدارة المياه لفصل الصيف، وإجراءات تعزيز كفاءة التزويد، وسير العمل في مديريات خدمات المشتركين.



كما شملت الجولات محافظة الطفيلة، حيث اطّلع على الواقع المائي في المحافظة وسير العمل في مصادر المياه والآبار التي دخلت الخدمة مؤخراً لتعزيز كميات التزويد، مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة المنظومة المائية.



وثمّن المدير العام جهود الكوادر الفنية والإدارية العاملة في مختلف المواقع، مؤكداً أن ما تبذله فرق العمل من جهود ميدانية متواصلة يشكل الركيزة الأساسية لاستدامة خدمات المياه، ويعكس مستوى الاحترافية والالتزام الذي تتميز به كوادر شركة مياه العقبة في خدمة المواطنين.



وتأتي هذه الجولات ضمن المتابعة الميدانية التي تنفذها الشركة لمختلف مواقع العمل في محافظات الجنوب، بهدف الوقوف على واقع الخدمات والمشاريع قيد التنفيذ ومتابعة الجاهزية التشغيلية.





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