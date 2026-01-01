مياه الكرك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

ودعا مدير الإدارة المهندس صدام الحروب المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات في حالات الصقيع وحدوث الانجمادات، لضمان سلامتها وحمايتها من التجمد والتعرض لخطر التلف.
وأشار إلى أنه سيتم متابعة الملاحظات الواردة من المواطنين والتعامل الفوري معها، إضافة إلى ديمومة التزويد المائي من خزانات المياه ومحطات الضخ وانتشار فرق الطوارىء في مختلف أنحاء المحافظة نظرًا للحالة الجوية المتوقعة.
وأكد الحروب، أهمية تفقد الخزانات وصلاحية العوامات، حفاظًا على المياه من الهدر الذي يتسبب في ارتفاع فواتير المياه، لا سيما في فصل الشتاء، إذ يحدث عدم القدرة على التمييز بين مياه الأمطار والمياه التي تفيض من الخزانات في حال كانت الخزانات مهترئة أو العوامات تالفة.
كما ودعا الحروب المواطنين إلى تفقد عدادات المياه وتغطيتها خوفاً عليها جراء الصقيع والثلوج، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عمل لتعزيز فرق العمل ومتابعة جميع شبكات المياه والصرف الصحي.
