الأربعاء 2025-04-09 10:07 م
 

مياه المفرق تبدأ تنفيذ مشروع خط ناقل في ضاحية الملك عبدالله الثاني

منظر عام من أحد الشوارع في محافظة المفرق
منظر عام من أحد الشوارع في محافظة المفرق
 
الأربعاء، 09-04-2025 08:27 م
الوكيل الإخباري-   باشرت إدارة مياه المفرق تنفيذ مشروع خط مياه ناقل في ضاحية الملك عبدالله الثاني بمدينة المفرق، بهدف تحسين التزويد المائي في المنطقة ومواكبة التوسع العمراني والزيادة السكانية المتسارعة.اضافة اعلان


وقال مدير إدارة مياه المفرق، حسن هزايمة، إن المشروع جاء استجابة للطلب المتزايد على المياه في ضاحية الملك عبدالله، مشيرًا إلى أن قيمة العطاء تبلغ 200 ألف دينار، ممولة من موازنة إدارة مياه اليرموك.

وأضاف أن المشروع، فور الانتهاء من تنفيذه، سيُحدث تحسنًا كبيرًا في عملية التزويد المائي للمشتركين، مؤكدًا أن نسبة التحسين المتوقعة في الوضع المائي ستصل إلى نحو 90%، ما سينعكس إيجابًا على الواقع المائي في المنطقة.
 
gnews

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