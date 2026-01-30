الجمعة 2026-01-30 01:33 م

مياه اليرموك تبدأ تركيب خط صرف صحي جديد يخدم التجمعات السكانية جنوبي إربد

مياه اليرموك تبدأ تركيب خط صرف صحي جديد يخدم التجمعات السكانية جنوبي إربد
مياه اليرموك
 
الجمعة، 30-01-2026 01:08 م

الوكيل الإخباري-    باشرت شركة مياه اليرموك، اليوم الجمعة، أعمال تركيب خط صرف صحي جديد يخدم التجمعات السكانية غربي شارع وصفي التل جنوبي إربد، بتكلفة 56 ألف دينار.

اضافة اعلان


ويأتي تركيب خط الصرف الصحي الجديد، استجابة لاحتياجات وشكاوى أهالي المنطقة ومطالبتهم بتحديث خط الصرف الصحي الذي يخدم المنطقة.


وقال الناطق الإعلامي في شركة مياه اليرموك، معتز عبيدات، إن خط الصرف الصحي الجديد الذي سيكون بطول 450 مترًا، وبقطر 400 مليمتر، سيتم تركيبه موازيًا وداعمًا للخط القديم الذي تتمثل مشكلته بعدم قدرته على استيعاب كميات المياه العادمة جراء التوسع في التجمعات السكانية وإنشاء البنايات السكنية وزيادة عدد السكان في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تكرر فيضانه.


وأكد، أن إجراء الشركة يأتي ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي والحد من الأعطال المتكررة، مشيرًا إلى أن الأعمال تنفذ وفق أعلى المعايير الفنية وبالسرعة المطلوبة لإنهاء مشكلة أهالي المنطقة.


ودعا عبيدات، المواطنين إلى التعاون مع كوادر الشركة في الحفاظ على سلامة خطوط شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات الصلبة في مجراها لغاية إدامة عملها حفاظا على البيئة المحلية والمصلحة العامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مياه اليرموك تبدأ تركيب خط صرف صحي جديد يخدم التجمعات السكانية جنوبي إربد

أخبار محلية مياه اليرموك تبدأ تركيب خط صرف صحي جديد يخدم التجمعات السكانية جنوبي إربد

مطار أربيل الدولي

عربي ودولي اسئناف الرحلات الجوية في مطار أربيل بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية

تركيا: أردوغان أبلغ نظيره الإيراني استعداد أنقرة للتوسط بين طهران وواشنطن

عربي ودولي تركيا: أردوغان أبلغ نظيره الإيراني استعداد أنقرة للتوسط بين طهران وواشنطن

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. أوكرانيا

عربي ودولي زيلينسكي يعلن عدم التوصل إلى تسوية بخصوص مناطق شرقي أوكرانيا التي تطالب بها روسيا

جنود من الجيش السوري يستقلون مركبات متجهة إلى الحسكة

عربي ودولي الإخبارية السورية: اتفاق مع "قسد" على إيقاف إطلاق النار ودمج القوات

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

عربي ودولي ترامب يحذر بريطانيا من تعزيز العلاقات مع الصين

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،

أخبار محلية ولي العهد مهنئا بعيد ميلاد الملك: "كل عام وسيدنا بألف خير"



 






الأكثر مشاهدة