مياه اليرموك تبدأ تركيب خط صرف صحي جديد يخدم التجمعات السكانية جنوبي إربد

ويأتي تركيب خط الصرف الصحي الجديد، استجابة لاحتياجات وشكاوى أهالي المنطقة ومطالبتهم بتحديث خط الصرف الصحي الذي يخدم المنطقة.
وقال الناطق الإعلامي في شركة مياه اليرموك، معتز عبيدات، إن خط الصرف الصحي الجديد الذي سيكون بطول 450 مترًا، وبقطر 400 مليمتر، سيتم تركيبه موازيًا وداعمًا للخط القديم الذي تتمثل مشكلته بعدم قدرته على استيعاب كميات المياه العادمة جراء التوسع في التجمعات السكانية وإنشاء البنايات السكنية وزيادة عدد السكان في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تكرر فيضانه.
وأكد، أن إجراء الشركة يأتي ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي والحد من الأعطال المتكررة، مشيرًا إلى أن الأعمال تنفذ وفق أعلى المعايير الفنية وبالسرعة المطلوبة لإنهاء مشكلة أهالي المنطقة.
ودعا عبيدات، المواطنين إلى التعاون مع كوادر الشركة في الحفاظ على سلامة خطوط شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات الصلبة في مجراها لغاية إدامة عملها حفاظا على البيئة المحلية والمصلحة العامة.
