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مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

شركة مياه اليرموك
مياه اليرموك
الأربعاء، 19-02-2025 05:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة مياه اليرموك عن رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، بالتنسيق مع غرف عمليات الطوارئ والحكام الإداريين في محافظات الشمال: إربد، جرش، عجلون، والمفرق.

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ودعت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء ، إلى ضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات في حالات الصقيع وحدوث الانجمادات، وذلك بلفها بقطعة قماش أو خيش ثم بقطعة بلاستيكية أو كيس بلاستيكي، حيث ستضمن هذه الإجراءات سلامة العداد وحمايته من التجمد والتعرض لخطر التلف.


وأشارت إلى أهمية تفقد الخزانات وصلاحية العوامات، حفاظا على المياه من الهدر الذي يتسبب في ارتفاع فواتير المياه، خاصة في فصل الشتاء، إذ يحدث عدم القدرة على التمييز بين مياه الأمطار والمياه التي تفيض من الخزانات في حال كانت الخزانات مهترئة أو العوامات تالفة.


ودعت الشركة المواطنين إلى التعامل السليم مع شبكات الصرف الصحي وعدم اللجوء إلى فتح أغطية مناهل الصرف في الشوارع للتخلص من تجمعات مياه الأمطار، لضمان عدم انسدادها وفيضان المياه العادمة، حفاظا على السلامة العامة للمواطنين والمركبات.


وأكدت الشركة أن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد، وأن أي تعديل يطرأ سيتم الإعلان عنه مباشرة، داعية المواطنين إلى اعتماد الرقم الموحد 117116 لشكاوى المياه والصرف الصحي.

 
gnews

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