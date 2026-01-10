السبت 2026-01-10 10:16 م

"مياه اليرموك" تطبق آلية الملصق الإشعاري

الوكيل الإخباري-    بدأت شركة مياه اليرموك بتنفيذ آلية تنظيمية جديدة تقوم على تثبيت ملصقات إشعارية على اشتراكات المياه التي يتعذر الوصول إلى عداداتها خلال جولة القراءة الشهرية، في خطوة تهدف إلى تقليص الفواتير التقديرية وتعزيز التواصل مع المشتركين.

وأوضحت الشركة أن الملصق يُثبت في مكان ظاهر على باب المنزل او العقار المغلق بأسوار خارجية أو قرب صندوق العداد الذي يكون مقفلا، ويتضمن إشعارًا بعدم تمكن الجابي من قراءة العداد مع توضيح سبب التعذر، إضافة إلى رقم هاتف عبر تطبيق "واتساب" يتيح لصاحب الاشتراك التواصل المباشر وإرسال صورة لقراءة العداد، إلى جانب التنويه بإصدار فاتورة تقديرية لتلك الدورة عند تعذر التحقق من القراءة الفعلية.


وقال مدير إدارة مياه محافظة إربد المهندس صالح المومني، في تصريح اليوم السبت، إن الإجراء الجديد يصب في مصلحة المشتركين ويمنحهم الفرصة لتثبيت قراءاتهم الحقيقية، مشيرًا إلى أن الملصق الإشعاري يعزز الشفافية ويقوي قنوات التواصل بين الجابي وصاحب الاشتراك.


وأضاف، إن تمكين المشترك من تصوير قراءة العداد وإرسالها مباشرة عبر "واتساب" يحد من الاعتماد على التقدير، ويضمن احتساب الاستهلاك الفعلي بدقة وعدالة، لافتًا إلى أن الفكرة تمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة القراءات الميدانية.


وبين المومني أن شركة مياه اليرموك تمكنت من خفض نسبة الفواتير التقديرية إلى مستويات محدودة تقل عن 3 بالمئة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج الشركة لتحديث إجراءاتها التشغيلية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

 
 


