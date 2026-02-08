"مياه اليرموك" تعيد تشغيل بئر وادي العرب

الوكيل الإخباري- أعادت شركة مياه اليرموك، الأحد، تشغيل بئر وادي العرب (6) بعد الانتهاء من أعمال تأهيلها وتطويرها ضمن عطاء خاص بتأهيل الآبار، بإشراف مديرية الآبار وقسم الجيولوجيا والمعلومات في الشركة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشركة معتز عبيدات، إن أعمال التأهيل شملت تنظيف البئر وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة، حيث جرى أخذ عينات من المياه وفحصها، وأظهرت النتائج مطابقتها لمواصفة مياه الشرب، مشيرا إلى أنه تمت إعادة ضخ المياه باتجاه خزان معاذ بن جبل.



وكانت الشركة أعلنت قبل أسبوع، أنها ستضطر إلى تقليل ساعات الضخ مؤقتا في بعض مناطق وتجمعات الشونة الشمالية، نظرا لأعمال إعادة تأهيل البئر التي تغذي خزان معاذ بن جبل المزود لمناطق في الشونة الشمالية.