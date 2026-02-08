"مياه اليرموك" تعيد تشغيل بئر وادي العرب

وقال الناطق الإعلامي باسم الشركة معتز عبيدات، إن أعمال التأهيل شملت تنظيف البئر وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة، حيث جرى أخذ عينات من المياه وفحصها، وأظهرت النتائج مطابقتها لمواصفة مياه الشرب، مشيرا إلى أنه تمت إعادة ضخ المياه باتجاه خزان معاذ بن جبل.
وكانت الشركة أعلنت قبل أسبوع، أنها ستضطر إلى تقليل ساعات الضخ مؤقتا في بعض مناطق وتجمعات الشونة الشمالية، نظرا لأعمال إعادة تأهيل البئر التي تغذي خزان معاذ بن جبل المزود لمناطق في الشونة الشمالية.
وبينت الشركة أن أعمال إعادة تأهيل البئر وعودة تشغيلها ستسهم في تحسين كميات التزويد المائي لتلك المناطق.
