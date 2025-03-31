مياه اليرموك: متابعة خدمات المياه والصرف الصحي خلال عطلة العيد

09:18 ص

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الوكيل الإخباري- أكد مدير عام شركة مياه اليرموك، المهندس محمد العمايرة ، حرص الشركة على متابعة شكاوى المواطنين بشأن المياه والصرف الصحي وإدامة خدماتها خلال أيام عطلة عيد الفطر وفق خطة معدة لتلك الغاية. اضافة اعلان





وقال العمايرة، اليوم الإثنين، إن كوادر الشركة ستعمل ضمن برنامجها على مدار الساعة خلال أيام عطلة العيد؛ بهدف متابعة أدوار توزيع المياه ومتابعة الشكاوى الخاصة بها وضمان سير عمل محطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي على الوجه الأمثل.



وأشار إلى أن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد دون أي تغيير، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن أية أعطال طارئة أو أي تعديل قد يطرأ على برنامج التوزيع المعتمد.



وبين أن فرق صيانة شبكات المياه والصرف الصحي ومختبرات الشركة ستعمل كالمعتاد على متابعة الشكاوى الواردة والتعامل معها ضمن مختلف المواقع في محافظات الشمال في إربد وجرش والمفرق وعجلون.



ودعا العمايرة المواطنين إلى الاتصال على رقم مركز الشكاوى الموحد 117116 الخاص بشكاوى المياه والصرف الصحي في حالات الطوارىء.

