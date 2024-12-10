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ميقاتي يثمن دور الأردن والملك على اهتمامه الدائم بلبنان

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
الثلاثاء، 10-12-2024 04:46 م
الوكيل الإخباري-   شكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني على اهتمامه الدائم بلبنان، وعلى المساعدات العسكرية الأردنيةالأخيرة للبنان.اضافة اعلان


وفي منشور على منصة إكس لصفحة رئاسة الوزراء اللبنانية، قالت الرئاسة إن ميقاتي يشكر جلالة الملك عبدالله الثاني على اهتمامه الدائم بلبنان.

وشكره أيضا على "الهبة الأردنية الجديدة إلى الجيش اللبناني التي وصلت الاثنين، وهي عبارة تزويد كتيبتين بـ 62 ناقلة جند مما يساهم في تعزيز قدرات الجيش للقيام بمهام جديدة في الجنوب وكل ‎لبنان.
 
gnews

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