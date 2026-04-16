‏ميناء العقبة للخدمات البحرية يحتفي بيوم العلم بتزيين قاطراته

الوكيل الإخباري- شاركت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية الأسرة الأردنية احتفالاتها بمناسبة "يوم العلم ‏الأردني"، من خلال تزيين قاطراتها وقطعها البحرية العاملة في مياه خليج العقبة بأعلام ‏المملكة الأردنية الهاشمية‎.‎





وتوشحت القاطرات والقطع البحرية التابعة للشركة بالأعلام الأردنية التي رفرفت عالياً خلال ‏تجوالها وحركتها في مياه الخليج، لترسم مشهداً وطنياً مميزاً يعبر عن الفخر والاعتزاز بهذه ‏المناسبة الوطنية الغالية، ويعكس حرص الشركة وكوادرها على التفاعل مع الأعياد والمناسبات ‏الوطنية الأردنية‎.‎



وقال المدير العام لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ‏فريدريك روتجرز، إن تزيين قاطراتنا ‏وقطعنا البحرية بالعلم الأردني هو تعبير عن احترامنا وتقديرنا العميق للمملكة ومسيرتها، ‏وتأكيد على التزامنا المستمر بأن نكون شركاء فاعلين في دعم وتطوير قطاع الخدمات البحرية ‏في ميناء العقبة، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع المحلي الذي نفخر بكوننا جزءاً منه.‏



وتأتي هذه المبادرة ضمن نهج شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية في تعزيز حضورها ‏المجتمعي والوطني، ومشاركة كوادرها في التعبير عن الانتماء والاعتزاز بالمناسبات الوطنية ‏التي تجسد معاني الوحدة والفخر‎.‎







