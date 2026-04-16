‏ميناء العقبة للخدمات البحرية يحتفي بيوم العلم بتزيين قاطراته

وتوشحت القاطرات والقطع البحرية التابعة للشركة بالأعلام الأردنية التي رفرفت عالياً خلال تجوالها وحركتها في مياه الخليج، لترسم مشهداً وطنياً مميزاً يعبر عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ويعكس حرص الشركة وكوادرها على التفاعل مع الأعياد والمناسبات الوطنية الأردنية.
وقال المدير العام لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية فريدريك روتجرز، إن تزيين قاطراتنا وقطعنا البحرية بالعلم الأردني هو تعبير عن احترامنا وتقديرنا العميق للمملكة ومسيرتها، وتأكيد على التزامنا المستمر بأن نكون شركاء فاعلين في دعم وتطوير قطاع الخدمات البحرية في ميناء العقبة، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع المحلي الذي نفخر بكوننا جزءاً منه.
وتأتي هذه المبادرة ضمن نهج شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية في تعزيز حضورها المجتمعي والوطني، ومشاركة كوادرها في التعبير عن الانتماء والاعتزاز بالمناسبات الوطنية التي تجسد معاني الوحدة والفخر.
-
-
