"ميناء العقبة" يستقبل وحدة التغييز العائمة «إنرجيوس فورس» لتأمين إمدادات الطاقة

الوكيل الإخباري- استقبل ميناء العقبة وحدة التغييز العائمة "إنرجيوس فورس" تمهيدًا لربطها بشبكة خط الغاز العربي ودخولها الخدمة اعتبارًا من الثلاثاء، والبدء في عمليات تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال.

اضافة اعلان



‎وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية الوزارة في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، وتأمين احتياجات المملكة من موارد الطاقة، وتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، وتلبية متطلبات السوق المحلي، بما يعزز مرونة الخطط التشغيلية.