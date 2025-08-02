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"ميناء العقبة" يستقبل وحدة التغييز العائمة «إنرجيوس فورس» لتأمين إمدادات الطاقة

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
 
السبت، 02-08-2025 06:41 م

الوكيل الإخباري-   استقبل ميناء العقبة  وحدة التغييز العائمة "إنرجيوس فورس" تمهيدًا لربطها بشبكة خط الغاز العربي ودخولها الخدمة اعتبارًا من الثلاثاء، والبدء في عمليات تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال.

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‎وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية الوزارة في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، وتأمين احتياجات المملكة من موارد الطاقة، وتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، وتلبية متطلبات السوق المحلي، بما يعزز مرونة الخطط التشغيلية.


‎من جانبه، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة إن شركة الكهرباء الوطنية، هي الجهة المستفيدة من الغاز الطبيعي المسال المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية لرفع كفاءة النظام الكهربائي الوطني، وضمان أمن التزود بالطاقة، خاصة في أوقات الذروة والحالات الطارئة.

 
 
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