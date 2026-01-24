ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية

ويعكس ذلك التميز التشغيلي لميناء الحاويات، وتطور بنيته التحتية المتقدمة، ودوره المحوري المتنامي كمركز إقليمي رائد للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وحضر الحفل الذي أقامته الشركة أخيرا في عمان، وزير النقل الدكتور نضال القطامين، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ميناء حاويات العقبة، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، و والشركاء الاستراتيجيين من خطوط الملاحة والنقابات والجهات الرسمية.
