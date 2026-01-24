ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية

الوكيل الإخباري- احتفلت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن والمشرق العربي، بإنجاز تشغيلي تاريخي لها، تمثل في مناولة مليون حاوية نمطية خلال عام 2025.

ويعكس ذلك التميز التشغيلي لميناء الحاويات، وتطور بنيته التحتية المتقدمة، ودوره المحوري المتنامي كمركز إقليمي رائد للنقل البحري والخدمات اللوجستية.