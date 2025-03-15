 
السبت 2025-03-15 06:05 م
 




            

        








    

        

        

            ميناء حاويات العقبة يطبق شهادة بيئية دولية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        04:43 م
    






    

    
الوكيل الإخباري- تواصل شركة ميناء حاويات العقبة تطبيق معايير الشهادة البيئية الدولية "الأيزو 14001:2015" لنظام الإدارة البيئية، وهي المواصفة الدولية الأعلى والأشهر عالميا لنظام الإدارة البيئية بعناصر نظام فعالة.
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وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة هارلد نايهوف، إن حصول الشركة على هذه الشهادة لها مميزات أهمها الحد من التكاليف من خلال الاستخدام الفعال للموارد والمواد، وإدارة الامتثال القانوني للقوانين البيئية المحلية عبر تحديد أولويات واستراتيجيات إدارة المخاطر البيئية، وتقليص احتمالية ازدواجية الجهود بفضل نظام العمل المتكامل، وإدارة سمعة الشركة وقيادتها كشركة صديقة للبيئة، والبناء على المزايا التنافسية.

وأضاف أن عمل الشركة البيئي على كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة النفايات واستخدام المياه وتقليل التأثير البيئي السلبي، من خلال وجود العديد من برامج المراقبة البيئية الذاتية المختلفة مثل برنامج مراقبة جودة مياه البحر، وبرنامج مراقبة جودة الهواء، وبرنامج مراقبة الضوضاء برنامج فحص مياه الشرب وبرنامج مكافحة الآفات الشهري وبرنامج إدارة النفايات والتخلص منها بيئيا.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            ميناء حاويات العقبة يطبق شهادة بيئية دولية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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