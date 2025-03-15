ميناء حاويات العقبة يطبق شهادة بيئية دولية

الوكيل الإخباري- تواصل شركة ميناء حاويات العقبة تطبيق معايير الشهادة البيئية الدولية "الأيزو 14001:2015" لنظام الإدارة البيئية، وهي المواصفة الدولية الأعلى والأشهر عالميا لنظام الإدارة البيئية بعناصر نظام فعالة.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة هارلد نايهوف، إن حصول الشركة على هذه الشهادة لها مميزات أهمها الحد من التكاليف من خلال الاستخدام الفعال للموارد والمواد، وإدارة الامتثال القانوني للقوانين البيئية المحلية عبر تحديد أولويات واستراتيجيات إدارة المخاطر البيئية، وتقليص احتمالية ازدواجية الجهود بفضل نظام العمل المتكامل، وإدارة سمعة الشركة وقيادتها كشركة صديقة للبيئة، والبناء على المزايا التنافسية.