نائبان يشكيان مشاهد "خادشة للحياء" في العقبة: سابقة تاريخية بالمدينة

الوكيل الإخباري- قدم نائبان من محافظة العقبة عريضة احتجاجية على ما أسموها مشاهد خادشة للحياء والآداب العامة، ومخالفة لدين الدولة والشرائع السماوية تعرض في شاشات اعلانية بالشوارع العامة بالعقبة.



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النائبان حسن الرياطي ولبنى النمور قالا في عريضتهما الموجهة إلى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ان هذه المشاهد سابقة تاريخية بالمدينة ولا تحترم عادات العقباويين ولا تقاليدهم ولا قيمهم لأنها شبه عارية ولا يمكن قبولها.

وطالبوا الفايز بعدم عرض هذه "الدعايات" وسحبها، ومحاسبة المسؤولين عن عرضها، واحترام قيم المجتمع الأردني وعاداته الأصيلة، وعدم مصادمة احكام الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية كافة، على حد وصفهما.