نائبان يشكيان مشاهد "خادشة للحياء" في العقبة: سابقة تاريخية بالمدينة

الوكيل الإخباري-
قدم نائبان من محافظة العقبة عريضة احتجاجية على ما أسموها مشاهد خادشة للحياء والآداب العامة، ومخالفة لدين الدولة والشرائع السماوية تعرض في شاشات اعلانية بالشوارع العامة بالعقبة.
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