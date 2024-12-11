نائب أمين عمان يتفقد شارع الوكالات

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الوكيل الإخباري- تفقد نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي ورئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق ، مساء أمس الثلاثاء ، شارع الوكالات ؛ للاطلاع على أهم مطالب وتحديات أصحاب المحال التجارية العاملة في الشارع . اضافة اعلان





وشارك في الجولة عضوي مجلس الأمانة ، الدكتور محمد المهيرات وعلاء الدين ديرانية ، ونقيب تجار الألبسة والاحذية والاقمشة سلطان علان ، وعدد من المدراء المعنيين في أمانة عمان .



واكد القيسي ان أمانة عمان تسعى دوما إلى شراكة حقيقية وفعالة مع الجميع لافتا الى انها عملت في وقت سابق على تشكيل لجنة مشتركة مع غرفة التجارة ؛ لبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال تنشيط قطاع الأعمال والتجارة في مدينة عمان وبما يحقق المصلحة العامة .



من جانبه قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ، ان زيارة شارع الوكالات والشوارع المتفرعة منه في منطقة الصويفية تأتي في إطار عمل اللجنة المشتركة لمعالجة القضايا التي تهم القطاع التجاري في العاصمة وتسهم في تحفيز وتنشيط الاعمال التجارية .



واكد الطرفان على ضرورة تشكيل لجنة من قبل تجار شارع الوكالات وغرفة تجارة عمان لوضع دراسة شاملة وتصورات ومقترحات لمعالجة التحديات التي يواجهها التجار والخروج بتوصيات ودراسة مدى تنفيذها .