نائب الرئيس الفلسطيني: الأردن ومصر يحملان عبء استقرار المنطقة

وقال الشيخ في تغريدة عبر (إكس)، "وسط الهجمة المنظمة التي تستهدف مصر والأردن، لا يمكن تجاهل أن البلدين يقفان على خطوط تماس حساسة، ويحملان عبء استقرار المنطقة رغم التحديات".
وأضاف الشيخ "الهجوم عليهما ليس عفويًا، بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي".
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