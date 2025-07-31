نائب الرئيس الفلسطيني: الأردن ومصر يحملان عبء استقرار المنطقة

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الخميس، إن الأردن ومصر يتعرضان لهجمة منظمة، على خلفية التشكيك بدور البلدين تجاه القضية الفلسطينية وموقفهما من الحرب في غزة سياسيا وإنسانيا.

اضافة اعلان



وقال الشيخ في تغريدة عبر (إكس)، "وسط الهجمة المنظمة التي تستهدف مصر والأردن، لا يمكن تجاهل أن البلدين يقفان على خطوط تماس حساسة، ويحملان عبء استقرار المنطقة رغم التحديات".