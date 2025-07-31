الخميس 2025-07-31 11:44 ص
 

نائب الرئيس الفلسطيني: الأردن ومصر يحملان عبء استقرار المنطقة

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ
 
الخميس، 31-07-2025 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الخميس، إن الأردن ومصر يتعرضان لهجمة منظمة، على خلفية التشكيك بدور البلدين تجاه القضية الفلسطينية وموقفهما من الحرب في غزة سياسيا وإنسانيا.

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وقال الشيخ في تغريدة عبر (إكس)، "وسط الهجمة المنظمة التي تستهدف مصر والأردن، لا يمكن تجاهل أن البلدين يقفان على خطوط تماس حساسة، ويحملان عبء استقرار المنطقة رغم التحديات".


وأضاف الشيخ "الهجوم عليهما ليس عفويًا، بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي".

 
 
gnews

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