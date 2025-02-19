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نائب السفير الهندي: رحلات طيران مباشر مع الاردن نيسان المقبل

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 19-02-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري-    اعلن نائب السفير الهندي في عمان سنديب سينغ عن انطلاق رحلات جوية مباشرة بين الأردن والهند اعتبارا من نيسان المقبل وبما يشكل دفعا لقطاعي السياحة والتجارة بين البلدين.

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جاء ذلك خلال لقاء نظمته السفارة الهندية في عمان بالتعاون مع الجمعية الأردنية لوكلاء السياحة والسفر اليوم مع عدد من وكلاء وشركات السياحة والسفر في الأردن بهدف ترويج السياحة في الهند وزيادة التبادل السياحي بين الجانبين.


وقال سينغ، ان السياحة والضيافة واحدة من أكبر الصناعات الخدمية في الهند وتلعب دورا مهما في دفع عجلة التقدم حيث تعمل كمحفز لنمو البنية الأساسية بما في ذلك الفنادق والمنتجعات ذات المستوى العالمي والمطاعم الرائعة وشبكات النقل الفعالة ومرافق الرعاية الصحية الحديثة.

 
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