نائب السفير الهندي: رحلات طيران مباشر مع الاردن نيسان المقبل

الوكيل الإخباري- اعلن نائب السفير الهندي في عمان سنديب سينغ عن انطلاق رحلات جوية مباشرة بين الأردن والهند اعتبارا من نيسان المقبل وبما يشكل دفعا لقطاعي السياحة والتجارة بين البلدين.

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جاء ذلك خلال لقاء نظمته السفارة الهندية في عمان بالتعاون مع الجمعية الأردنية لوكلاء السياحة والسفر اليوم مع عدد من وكلاء وشركات السياحة والسفر في الأردن بهدف ترويج السياحة في الهند وزيادة التبادل السياحي بين الجانبين.