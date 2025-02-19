نائب السفير الهندي: رحلات طيران مباشر مع الاردن نيسان المقبل

جاء ذلك خلال لقاء نظمته السفارة الهندية في عمان بالتعاون مع الجمعية الأردنية لوكلاء السياحة والسفر اليوم مع عدد من وكلاء وشركات السياحة والسفر في الأردن بهدف ترويج السياحة في الهند وزيادة التبادل السياحي بين الجانبين.
وقال سينغ، ان السياحة والضيافة واحدة من أكبر الصناعات الخدمية في الهند وتلعب دورا مهما في دفع عجلة التقدم حيث تعمل كمحفز لنمو البنية الأساسية بما في ذلك الفنادق والمنتجعات ذات المستوى العالمي والمطاعم الرائعة وشبكات النقل الفعالة ومرافق الرعاية الصحية الحديثة.
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