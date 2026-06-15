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نائب الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني (23)

نائب الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني (23)
نائب الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني (23)
 
الإثنين، 15-06-2026 03:37 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، نائب الملك، اليوم الاثنين، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني (23)، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

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وقال آمر الكلية في كلمة ألقاها خلال الحفل: “إن كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تستند في برامجها ومناهجها إلى رؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى، الهادفة إلى إعداد قيادات مؤهلة وقادرة على فهم بيئة الأمن الوطني الشاملة وتحليل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.


وأضاف أن الكلية ترجمت توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى برامج أكاديمية ومناهج متطورة تغطي مختلف مجالات التحول والتحديث، والتوسع في مجال العمليات العسكرية المشتركة بما يدعم العقيدة العسكرية ويسهم في إعداد القيادات العسكرية المؤهلة والمدربة، إلى جانب تأهيل القيادات في وزارات ومؤسسات الدولة والجيوش الشقيقة والصديقة.

 
 


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نائب الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني (23)

أخبار محلية نائب الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني (23)



 
 






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