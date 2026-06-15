نائب الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني (23)

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، نائب الملك، اليوم الاثنين، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني (23)، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

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وقال آمر الكلية في كلمة ألقاها خلال الحفل: “إن كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تستند في برامجها ومناهجها إلى رؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى، الهادفة إلى إعداد قيادات مؤهلة وقادرة على فهم بيئة الأمن الوطني الشاملة وتحليل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.