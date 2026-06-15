نائب الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني (23)

وقال آمر الكلية في كلمة ألقاها خلال الحفل: “إن كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تستند في برامجها ومناهجها إلى رؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى، الهادفة إلى إعداد قيادات مؤهلة وقادرة على فهم بيئة الأمن الوطني الشاملة وتحليل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.
وأضاف أن الكلية ترجمت توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى برامج أكاديمية ومناهج متطورة تغطي مختلف مجالات التحول والتحديث، والتوسع في مجال العمليات العسكرية المشتركة بما يدعم العقيدة العسكرية ويسهم في إعداد القيادات العسكرية المؤهلة والمدربة، إلى جانب تأهيل القيادات في وزارات ومؤسسات الدولة والجيوش الشقيقة والصديقة.
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