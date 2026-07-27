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نائب الملك يؤكد أهمية استكمال أتمتة خدمات الأحوال المدنية

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جانب من الزيارة
 
الإثنين، 27-07-2026 04:25 م

الوكيل الإخباري- أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، خلال زيارته لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، اليوم الاثنين، أهمية استكمال أتمتة الخدمات للتسهيل على المواطنين.

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وأشار سموه إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية حول الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطبيق سند، خصوصا خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، لتعريف المواطنين بها، وبكيفية إجرائها إلكترونيا.


واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه مدير عام الدائرة المهندس غيث الطيب، حول خدمات الدائرة ومشاريعها في مجالات التحول الرقمي والربط الإلكتروني، وجهود التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتحسين تجربتهم.


وبين الطيب أن الدائرة تقدم 25 خدمة إلكترونية تمثل 81 بالمئة من المعاملات التي توفرها، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المعاملات إلكترونيا ارتفعت من 8ر3 بالمئة عام 2024 إلى 6ر24 بالمئة عام 2026.


وأكد سمو ولي العهد، خلال جولة اطلع فيها على سير الخدمات، ضرورة تسريع إنجاز معاملات المراجعين الراغبين بإنجازها وجاهيا، ومراعاة الاحتياجات المختلفة لجميع المراجعين.


ورافق سموه خلال الزيارة وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

 
 


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