نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشارك مرتباتها مأدبة الإفطار

واطلع سموه خلال الزيارة على معرض التوعية المتنقل وغرفة العمليات، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.
واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز من مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة عن جهود الإدارة العملياتية والوقائية والعلاجية.
وأثنى سموه على جهود الإدارة في محاربة هذه الآفة، ومكافحة انتشارها.
وشارك سمو ولي العهد مرتبات الإدارة مأدبة الإفطار، وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة.
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