 
الثلاثاء 2025-03-18 10:16 م
 

نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشارك مرتباتها مأدبة الإفطار

نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات
نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات
 
الثلاثاء، 18-03-2025 10:03 م

الوكيل الإخباري-    زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، إدارة مكافحة المخدرات.

اضافة اعلان


واطلع سموه خلال الزيارة على معرض التوعية المتنقل وغرفة العمليات، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.


واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز من مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة عن جهود الإدارة العملياتية والوقائية والعلاجية.


وأثنى سموه على جهود الإدارة في محاربة هذه الآفة، ومكافحة انتشارها.
وشارك سمو ولي العهد مرتبات الإدارة مأدبة الإفطار، وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات

أخبار محلية نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشارك مرتباتها مأدبة الإفطار

غزة

فلسطين 4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة

ارشيفية

عربي ودولي زعيم الحوثيين: إسرائيل تضرب الفلسطينيين بالقنابل الأميركية

الأمم المتحدة

عربي ودولي المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

الزرقاء

أخبار محلية محافظ الزرقاء يتفقد أسواقها

الرئاسة الفلسطينية

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تدين استئناف العدوان على غزة

جامعة الدول العربية

فلسطين فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية

اربد

أخبار محلية إغلاق ملحمة ومنشأة غذائية في إربد



 
 




الأكثر مشاهدة