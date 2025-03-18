نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشارك مرتباتها مأدبة الإفطار

الوكيل الإخباري- زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، إدارة مكافحة المخدرات.

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واطلع سموه خلال الزيارة على معرض التوعية المتنقل وغرفة العمليات، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.



واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز من مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة عن جهود الإدارة العملياتية والوقائية والعلاجية.