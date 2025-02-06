نائب الملك يزور ضريح الحسين

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الوكيل الإخباري- زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير علي بن الحسين، اليوم الخميس، ضريح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لرحيله، التي تصادف يوم غد الجمعة، وقرأ الفاتحة على روح جلالته الطاهرة، ووضع إكليلا من الزهور على الضريح. اضافة اعلان





ولدى وصول نائب جلالة الملك، استعرض سموه حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.



