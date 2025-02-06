نائب الملك يزور ضريح الحسين

ولدى وصول نائب جلالة الملك، استعرض سموه حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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