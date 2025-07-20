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نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

سمو الأمير فيصل بن الحسين
سمو الأمير فيصل بن الحسين
 
الأحد، 20-07-2025 02:50 م

الوكيل الإخباري-    زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، ضريح المغفور له بإذن الله، جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه، في الذكرى الرابعة والسبعين لاستشهاده التي تصادف اليوم الأحد، وقرأ الفاتحة ووضع إكليلا من الزهور على الضريح.

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ولدى وصول نائب جلالة الملك، استعرض سموه حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.


كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورؤساء السلطات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

 
 
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