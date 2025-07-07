الإثنين 2025-07-07 05:50 م
 

نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله

نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله
نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله
 
الإثنين، 07-07-2025 05:37 م

الوكيل الإخباري-   زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، ضريح المغفور له بإذن الله، جلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لرحيله، التي تصادف اليوم، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، ووضع إكليلا من الزهور على الضريح.

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كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور سمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأميرة بسمة بنت طلال، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، ورؤساء السلطات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

 
 
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