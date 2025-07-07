نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله

كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور سمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأميرة بسمة بنت طلال، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، ورؤساء السلطات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
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